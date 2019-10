Alkpote et Bilal Hassani : après le clip, la série, "FLICS" !

Bilal Hassani et Alkpote nous ont préparé une série, "FLICS", et ils ont besoin de vous pour la sortir !

On est prêt à parier que vous n'êtes pas totalement remis du featuring assez fou entre le légendaire Alkpote et Bilal Hassani. Deux univers qu'on croyait assez différents, mais qui ont trouvé un terrain d'entente pour nous sortir quelque chose d'assez inattendu (surtout de la part d'Alkpote, il faut bien l'avouer), et qui continue de faire le buzz : 2,7 millions de vues pour ce clip dingue. Et les deux OVNI n'ont pas l'intention de s'arrêter là, puisqu'en effet, ils nous préparent la sortie d'une série, appelée "FLICS", et qui devrait être une sorte de suite à leurs premières aventures vidéos, on imagine, dans la peau de l'inspecteur Kpote et de l'inspecteur Hassani.

Les deux artistes ont fait cette annonce via une vidéo postée sur YouTube dans laquelle ils nous annoncent le lancement d'un financement participatif, via la plateforme KissKissBankBank, avec un objectif fixé à 20 000 euros. Tout ça pour financer la production et le tournage des 5 épisodes de "FLICS", série qui s'annonce déjà culte. Et évidemment, Alkpote et Bilal Hassai n'hésitent pas à donner de leur personne pour remercier les donateurs : vous pouvez remporter différents lots comportant une mèche de perruque de Bilal, un mégot de spliff fumé par Alk, ou encore un dîner luxueux avec l'un des deux dans un grand restaurant.

Si l'objectif est atteint, la série devrait être diffusée sur YouTube gratuitement à partir de janvier 2020. On espère en secret que cette série va lancer pour de bon la carrière de l'Empereur au cinéma, après des débuts timides dans "La Vengeance", le film de Morsay, en 2011.