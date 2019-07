Le Roi Lion : une tracklist exceptionnelle !

Beyonce, Kendrick Lamar, Jay-Z et bien d’autres artistes feront partie du projet "Le Roi Lion".

La bande-son du Roi Lion sera remplie d'excellence du hip-hop. Aujourd’hui, Beyonce a mis en ligne la tracklist de la bande originale de Lion King: The Gift sur son site Web. Jay-Z, Blue Ivy Carter et sa co-vedette Childish Gambino, qui interprète Simba dans le film, figureront dans la bande originale du remake de Disney. L’album de 14 titres contient le titre solo de Beyonce, "Spirit", ainsi que ses collaborations avec la lauréate du 2019 XXL Freshman : Tierra Whack, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, SAINt JHN, WizKid et plus encore.

Ce remake de Disney est le film le plus influencé par le rap à ce jour. Bien qu'il n'apparaisse pas sur la bande originale, Chance The Rapper joue également un rôle dans le film. La semaine dernière, Chance a posté plusieurs photos de lui assistant à la première du Roi Lion à Los Angeles avec sa fille Kensli sur Instagram. Dans sa légende, il explique comment il s'est impliqué dans le film.

"J'ai été obsédé par toutes les choses liées à #TheLionKing toute ma vie, à l'instar des trois films, les séries télévisées Timon et Pumbaa, la pièce de Broadway et plus particulièrement la bande son de Broadway. Il faut que vous sachiez que le film original a eu un impact énorme sur ma musique et sur ma vie en général. Alors quand mon grand frère, Donald Glover, a été choisi pour le rôle de Simba, il a fait la chose la plus cool au monde en demandant au réalisateur Jon Favreau de m'appeler comme consultant pour garder la saveur originale du film", a-t-il écrit.

Le Roi Lion sera en salle le 18 juillet tandis que la bande originale du film sera officiellement sera dévoilée le lendemain.

Découvrez la tracklist du Roi Lion ci-dessous :

1. “Bigger” featuring Beyoncé

2. “Find Your Way Back (Circle of Life)” featuring Beyoncé

3. “Don’t Jealous Me” featuring Tekno, Yemi Alade, Mr. Eazi

4. “Ja Ara E” featuring Burna Boy

5. “The Nile” featuring Beyoncé and Kendrick Lamar

6. “Mood 4 Eva” featuring Beyoncé, Jay-Z and Childish Gambino

7. “Water” featuring Salatiel, Pharrell and Beyoncé

8. “Brown Skin Girl” featuring Blue Ivy Carter, SAINt JHN, WizKid and Beyoncé

9. “Keys to the Kingdom” featuring Tiwa Savage and Mr. Eazi

10. “Otherside” featuring Beyoncé

11. “Already” featuring Beyoncé and Shatta Wale

12. “My Power” featuring Tierra Whack, Beyoncé, Busiswa, Yemi Alade and Moonchild Sanelly

13. “Scar” featuring 070 Shake and Jessie Reyez:

14. “Spirit” featuring Beyoncé

Peinda.B.