Découvrez les premières images du tournage de "Space Jam 2" !

Alors que "Space Jam 2" ne sera disponible qu'en 2021, vous pouvez déjà découvrir les premières images du tournage de la suite du "Space Jam" original !

Les fans de NBA, les nostalgiques des année 90 et de l’ère Michael Jordan le savent, le remake de Space Jam est en cours de tournage. Et pour s’opposer aux Monstars, il y aura du beau monde dans cette nouvelle édition avec les présences de stars de NBA et de WNBA se plaçant parmi les meilleurs basketteurs du monde. LeBron James, Damian Lillard, Chris Paul Anthony Davis, Klay Thompson, Diana Taurasi ou encore Nneka Ogwumike, la liste est longue et très bien fournie !

Après avoir eu le casting, on a aussi droit aux premières vidéos du tournage. Si les images ne sont pas officielles, on peut tout de même y distinguer Anthony Davis, Damian Lillard et King James en train de faire quelques paniers tranquillement. La vidéo est courte et dure un trentaine de seconde, mais c’est largement assez pour nous enthousiasmer.

Co-réalisé par Terence Nance et Ryan Coogler, le film a d’ores et déjà été annoncé pour 2021. Il sortira donc bel et bien alors qu’on avait eu vent d’éventuels soucis pour recruter certains basketteurs susceptibles de participer au long-métrage. En effet, le film étant sponsorisé par Nike, les joueurs signés chez d’autres marques comme Adidas ou Under Armor par exemple ne peuvent pas, à priori, faire partie d’une oeuvre faisant la promotion de la marque au swoosh. Le problème semble néanmoins réglé puisqu’il y aura des basketteurs de tous les horizons dans le remake de Space Jam. On attendra donc 2021 pour voir LeBron James & co affronter les Monstars dans un film qui s’annonce exceptionnel !