Nekfeu dévoile le teaser de son projet “Les étoiles vagabondes” !

Nekfeu sort la bande annonce des “étoiles vagabondes” son nouvel album bientôt disponible au cinéma !

Alors que Nekfeu avait plus ou moins disparu de la scène rap français, il a récemment décidé de revenir avec la manière ! le rappeur a en effet annoncé son retour dans la musique et, dans le même temps, sur grand écran puisqu'il va sortir le film “Les étoiles vagabondes”, réalisé par ses soins en collaboration avec Syrine Boulanouar.

Prévu pour le 6 juin prochain dans toutes les salles de cinéma Gaumont, le documentaire sera accompagné d’un album du même nom qui en constituera certainement une partie de la bande son.

Ce projet de cinéma, le Nek a choisi de le teaser via une bande-annonce disponible depuis hier sur YouTube. La vidéo dure environ une minute et présente une série de plans esthétiques et de moments capturés de la vie du fennec allant des paysages de grandes villes à des sessions studios.

Parmi les images marquantes, on peut notamment observer que la tête d'affiche de l'entourage et Damso, le rappeur belge aujourd’hui considéré comme l’un des poids lourds du rap francophone, ont pu travailler ensemble, laissant présager un featuring de très haute volée.

Enfin, pour compléter les visuels intéressants de ce teaser, Nekfeu a choisi d’installer une ambiance poétique en touchant la sensibilité du spectateur. Avec quelques mots presque slamés et une prod qui colle parfaitement à l'esprit de la vidéo, il réussit à donner envie au spectateur d’aller plus loin, pour rentrer totalement dans l’univers des “étoiles vagabondes”.

On vous laisse découvrir le résultat final ici :

A noter que si le film sort le 6 juin, on peut s’attendre à l'arrivée éventuelle de l’album dès le lendemain sur les plateformes de streaming.