Série ''Power'' : 50 Cent annonce un prequel avec Kanan opérant dans les années 80 !

"The Golden Era", la prochaine série à succès de 50 Cent basée sur Kanan...

Depuis 2014, la chaîne STARZ diffuse cette série évènement attirant en moyenne 7.4 millions de spectateurs par épisode lors des trois premières saisons et jusqu’à neuf millions pour la quatrième. Après cinq saisons et une sixième en préparation, 50 Cent, le producteur, annonce un prequel sur la vie de Kanan qui devrait vous plaire !

Interprétant l’un des rôles principaux de "Power", Kanan Starks, 50 Cent a bien failli quitter la série, et pas qu’une fois ! Malgré un succès retentissant, le snobisme des Golden Globes à l’égard de Power en décembre 2016 n’a pas plu au rappeur New-Yorkais qui menaçait de quitter la série ! Plus de peur que de mal, il n’en avait finalement rien été. Quelques mois plus tard, 50 Cent a de nouveau haussé le ton sur ses réseaux sociaux en menaçant une nouvelle fois de quitter "Power". La raison ? Un désaccord avec la chaîne de diffusion Starz : "Je me suis réveillé ce matin en me sentant un peu différent au sujet de Power. Si le plus grand show sur votre chaîne ne vaut rien à vos yeux, alors que vaut votre chaîne, Starz ? J'amène mes talents à South Beach."

Prolongée jusqu’en septembre 2019, "Power" continuera son chemin avec une sixième saison mais pas seulement. Annoncé sur le compte Instagram de Curtis Jackson, de son vrai nom, un prequel sur le personnage de Kanan Starks est dans les starting-blocks. Interprété par le rappeur en personne, l’un des personnages principaux aura le droit à sa propre série baptisée "The Golden Era", l’occasion pour les fans de retrouver Kanan opérant dans les années 80 avant son incarcération.

En attendant la sortie de "The Golden Era", "Power" dévoilera sa sixième saison dans le courant de l’année, patience !