Fianso bientôt dans une série Canal + !

''Les Sauvages'' envahissent le petit écran en 2019...

Une chose est sûre, Fianso ne manque jamais d’ambition. Alors que sa carrière musicale est un enfin un succès après de nombreuses années de galère, le rappeur du Blanc-Mesnil ne compte pas s’arrêter là.

Véritable artiste, Sofiane commence à se faire un nom dans le milieu du cinéma. Sa première apparition sur grand écran dans "Mauvaises Herbes" de Kheiron lui a donné l’envie d’aller plus loin, et c’est David Oelhoffen qui a créé cette nouvelle occasion en l’invitant dans "Frères Ennemis" présenté au festival du film de Venise.

Musique, cinéma, et pourquoi pas le théâtre ? Artiste multi facettes, Fianso s’est également retrouvé sur les planches à l’occasion du festival d’Avignon pour interpréter Gatsby le Magnifique. Une performance remarquée qui lui ouvre de nouvelles opportunités afin de montrer l’étendue de son talent.

En 2019, le petit écran accueillera le boss des Affranchis pour une nouvelle série Canal+, rien que ça ! Créée par Sabri Louatah et Rebecca Zlotowski, la série "Les Sauvages" sera composée de six épisodes d’une durée de 52 minutes. Cette saga familiale sur fond d’enquête tendue dans la France d’aujourd’hui, comme résumé par Canal +, sera tirée des quatre ouvrages de Sabri Louatah parus entre 2012 et 2014.

Le 7 janvier prochain, Rochdy Zem, Marina Foïs, Amira Casar et Sofiane commenceront le tournage de cette nouvelle série du groupe pour une sortie prévue cette même année. Patience...

