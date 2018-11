Bodied : Le film produit par Eminem est disponible sur YouTube !

Votre soirée est programmée…

Des mois qu’on vous en parle, le film dédié aux battles de rap est enfin disponible sur YouTube. À l’instar de Netflix, la plateforme se lance dorénavant dans le cinéma. Le site vidéo de Google propose son service de streaming baptisé YouTube Premium pour la modique somme de… 11.99 euros par mois !

Proposant des films inédits, le long-métrage produit par Eminem et réalisé par le talentueux Joseph Kahn fait désormais parti du catalogue. Joseph Kahn, qui se cache derrière de nombreux clips au succès interplanétaire tels que ceux de Britney Spears, Katy Perry, U2 ou encore Eminem, n’a pas fait les choses à moitié pour "Bodied".

Trêve de bavardages, le film attendu depuis un certain temps est enfin disponible, il ne vous reste plus qu’à vous abonner et à sortir les pop-corn ! Histoire de vous motiver, on vous balance la bande annonce une dernière fois ci-dessous :