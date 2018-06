Le festival "Les Ardentes" nous offre une programmation de folie !

Le rap fait son festival…

On ne le présente plus, le célèbre festival " Les Ardentes " revient cette année avec une programmation Rap/Hip-hop totalement dingue ! Le rendez-vous est pris le 5, 6, 7 et 8 juillet 2018 à Liège en Belgique. 4 jours qui s’annoncent totalement explosif pour le festival qui fête cette année sa 13ème édition.

" Les Ardentes " c’est clairement le festival européen à ne pas manquer si vous êtes fan de rap. Ce n’est que depuis 2015 que le festival a décidé de s’axer quasi uniquement sur le hip-hop, à pour notre plus grand plaisir !

C’est avec une programmation bouillante que s’annonce l’un des festivals les plus attendus de la saison ! Des guests venus d’Outre-Atlantique, Migos, Wiz Khalifa, Playboi Carti, A$AP Twelvyy, Skepta, Lil Pump, 6IX9INE…

Mais le rap francophone n’est pas en reste… Au programme, Suprême NTM, Mc Solaar, Damso, Orelsan, Kalash, Ninho, Niska, Moha La Squale… Et davantage à retrouver sur les trois scènes du festival !

Après une édition 2017 inoubliable, la barre monte d’un cran histoire de faire turn-up les 80 000 festivaliers attendus !

Alors qu’attendez-vous ? Du bon son, une ambiance de folie, un cadre totalement chill… Dépêchez-vous il ne reste plus que des tickets "JOUR " : juste ici !

Découvrez la programmation ci-dessous :