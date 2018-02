Sneazzy débarque au cinéma dans un nouveau film !

Il partagera l'affiche avec Christophe Lambert, rien que ça...

Décidément les rappeurs côtoient de plus en plus le grand écran ! Alors que Nekfeu a partagé l’affiche avec Catherine Deneuve pour "Tout nous sépare", voilà que Sneazzy se retrouve lui aussi à l’affiche d’un nouveau film de Rodolphe Lauga.

Baptisé "La Source", ce long métrage permettra au rappeur de jouer aux côtés de l’excellent Christophe Lambert ou encore de la jeune actrice Fanny Sydney, révélée dans la série "Dix pour cent"!

Le film est pour le moment en plein tournage, sa sortie n’est prévue que pour début 2019 même si pour le moment aucune date officielle n’a été dévoilée.

Ce nouveau projet marque une nouvelle fois la volonté des artistes à vouloir se projeter au-delà de la musique et plus particulièrement au cinéma. On pense notamment à Damso et son rôle dans une nouvelle production belge, avec à ses côtés un certain JoeyStarr.

Pour ce qui est de Sneazzy, ce n’est pas une grande première pour le rappeur du 1995 puisqu’il avait déjà tourné dans le film "En bas" de Syrine Boulanouar.

Un premier long-métrage qui lui a très certainement donné l’envie de recommencer mais cette fois-ci c’est aux côtés de grands noms du cinéma français !