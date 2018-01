Snoop Dogg et Netflix collaborent pour une nouvelle série !

Il est grand temps de découvrir la "Snoop Youth Football League"...

Netflix vient de dévoiler le trailer d’une toute nouvelle série baptisée "Coach Snoop" dont la sortie est prévue le 2 février prochain.

Composée de 8 épisodes, cette nouvelle série est en collaboration avec le rappeur Snoop Dogg et surtout son école : "la Snoop Youth Football League".

Une école qu’il a créée en 2006 à L.A avec pour but de former la jeunesse à la pratique du sport et notamment au football américain, un des sports majeurs aux States.

Selon les derniers chiffres, elle serait très populaire puisqu’elle compterait plus de 1300 jeunes par saison !

Pour ce qui est de la série, vous l’avez compris, Snoop Doggy Dogg quitte la scène quelques instants pour devenir Coach Snoop et pour entraîner son équipe de football américain.

L’occasion pour lui de montrer une autre facette de sa personnalité et de parler de ce projet qui lui tient à cœur. Dans le trailer, on pourra aussi suivre le parcours de quelques jeunes joueurs trainant un lourd passé...

Inutiles d’en dire plus, les 8 épisodes seront disponibles le 2 février prochain, on vous laisse jeter un coup d’œil à ce trailer plus que convaincant !