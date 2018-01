Gucci Mane annonce l'adaptation de son livre au cinéma !

Le rappeur n'en finit plus de dévoiler de nouveaux projets...

Gucci Mane a clairement décidé que 2018 serait au même niveau voire plus haut que 2017...

Alors que l’an dernier, il dévoilait trois albums, une autobiographie "The autobiography of Gucci Mane" et sa collaboration avec Reebok, cette année, le rappeur a déjà annoncé la sortie d’un nouvel album et récemment l’adaptation de son livre au cinéma...

C’est sur Twitter que Big Gucci a fait l’annonce, le long-métrage sera réalisé par ses soins et devrait être produit par son label.

Comme tous rappeurs incontournables du Rap Game, Gucci Mane va donc avoir le droit d’avoir son propre film autobiographique à l’image de "8 Mile" pour Eminem, "Get rich or die tryin" pour 50 Cent ou encore "NWA: Straight Outta Compton" pour le groupe NWA !

Pour le moment, on n’en sait pas plus sur ce nouveau projet qui devrait prendre un peu de temps au Trap God qui, on le rappelle, a prévu de sortir un nouvel album baptisé "The Evil Genius".

Une hyper-productivité qui prouve que Gucci reste un acteur majeur de la scène Hip-hop... On attend avec impatience la bande d’annonce de ce long métrage qui s’annonce déjà lourd sur le papier !