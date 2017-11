Retrouvez Nekfeu dans ''Tout nous sépare'' son tout premier film !

Disponible aujourd'hui en France dans toutes les salles de cinéma...

Il aura fallu attendre 1 an après la diffusion des premières images, pour enfin découvrir le tout premier film de Nekfeu en tant qu’acteur.

Le long métrage est un thriller français signé Thierry Klifa et il met en scène une certaine Catherine Deneuve dont la carrière ne se présente plus aujourd’hui.

Il y a déjà plusieurs mois, la bande-annonce nous avait permis d’en savoir un peu plus sur l’histoire et le rôle que le rappeur français incarnait à l’écran.

Dans une sorte de faux bandit, l’artiste se retrouve donc au cœur d’une sombre histoire de chantage mêlant deux milieux très opposés.

Une grande première pour Nekfeu qui retrouvera le 7 ème art à l’occasion d’un deuxième film : "L’échappée" de Mathias Pardo, dont il donnera la réplique à Rod Paradot, Joséphine Japy ou encore Karidja Touré.

Pour le moment, il partage l’affiche avec Diane Kruger et Nicolas Duvauchelle dans "Tout nous sépare", un film disponible à partir d'aujourd’hui dans toutes les salles de cinéma en France.

On vous laisse découvrir la bande d’annonce si ce n’est pas déjà fait, et on vous invite à aller le voir, histoire de vérifier si Nekfeu est aussi bon acteur que rappeur.