Les Migos se verraient bien en hyènes dans le Roi Lion 2019 !

La demande est envoyée à Disney, on croise les doigts maintenant...

Alors que le célèbre dessin animé, le Roi Lion fait son grand retour au cinéma pour 2019, les Migos ont décidé de tenter leur chance pour intégrer le prestigieux casting composé principalement d’acteurs connus comme Donald Gloveur (Simba) ou encore Chiwetel Ejiofor (Scar).

En même temps, quoi de plus normal que de tenter sa chance quand on voit que Beyoncé interprètera le prestigieux rôle de Nala !

Et on ne va pas se mentir : voir les Migos interpréter Shenzi, Banzaï et Ed, les trois hyènes incontournables de Disney, si ce n’est du grand écran, ça serait juste délirant…

En tout cas, le groupe a décidé de lancer un appel à Disney sur Twitter ! Maintenant reste à voir si la production acceptera la collaboration qui ne rendrait que plus fou cette version 2019 du Roi Lion !

En attendant même si le casting semble terminé, les fans ont déjà commencé les montages vidéo ou photo, pour notre plus grand plaisir, et donc les Migos en hyènes ça donne ça :