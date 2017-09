Soprano sera de la fête dans Taxi 5 !

Marseilleeeeeee ! A la bien...

C’est le grand retour sur le grand écran de la Saga Taxi après 10 années d’absence.

Même si l’on reste nostalgique du duo incarné par Frédéric Diefenthal et Samy Naceri, il y a de grandes chances pour ces deux-là soient absents, ou du moins pas autant présents qu’ils l’étaient à l’époque.

Même si en juin dernier, Naceri avait déclaré lors d’une interview donnée à Télé-Loisirs qu’il n’avait pas été contacté pour cette suite, alors qu’il avait incarné l’image de la saga pendant de nombreuses années.

Selon les dernières informations, Franck Gastambide (le réalisateur) et Luc Besson (le producteur) veulent que l’acteur face lui aussi son grand retour dans ce cinquième opus mais sous la forme de caméos, c’est-à-dire de passage éclair pour faire un clin d’œil et faire le lien entre l’ancienne histoire et la nouvelle.

Mais revenons maintenant à la musique et au cas de Soprano !

Si l’on croit aux dernières photos postées par Franck Gastambide sur son compte Instagram, le rappeur marseillais fera bien partie du film. Encore une fois, on en connaît pas son rôle mais on peut imaginer qu’il ne s’éloignera pas trop de son genre : la musique.

Le bruit courait depuis déjà quelques semaines mais voilà qu’il est confirmé par le réalisateur en personne sur son compte perso. En même temps, le film se tourne dans la cité phocéenne donc on comprend le choix d’y faire participer l’une des icônes du rap à Marseille.

Avec en bonus des petits détails sur le scénario prévu : "C'est une histoire de braqueurs et d'un policier venu de Paris, que j’interprète. Il va devoir s'associer au pire chauffeur Uber de Marseille, joué par Malik Bentalha, qui se trouve être le petit-neveu de Daniel. Ces deux-là vont faire une équipe de choc alors que tous les opposent : moi le flic parisien branché et lui le Marseillais un peu casse-cou".

Soprano rejoint donc un casting bien chargé, il partagera l’affiche avec Malik Bentalha, Ramzy Bédia ou encore Monsieur Poulpe. La surprise c’est le grand retour du délirant commissaire Gilbert incarné par Bernard Farcy.