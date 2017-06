Remy Ma VS Nicki Minaj : le clash loin d’être fini !

Les deux rappeuses n’ont toujours pas fini de régler leurs comptes

Alors que l’on pensait qu’elles étaient réconciliées ou en pause pendant un moment, la tornade vient de frapper une nouvelle fois entre les deux artistes.

On vous récapitule l’histoire afin de comprendre les événements.

Février dernier, la sulfureuse Remy Ma balance un freestyle intitulé « shEETER », un titre où elle assassine la rappeuse Nicki Minaj, qui se fait clasher sur ses « fesses gonflables » ou ses prétendues expériences sexuelles avec tout le rap game.

Quelques semaines plus tard, Nicki répond avec son titre « No Frauds » en compagnie des compères Lil Wayne et Drake !

Nicki Minaj met les points sur les « i » en s’imposant comme étant la seule et unique Queen du game, car Remy Ma avait finalement cessé le clash en affirmant ne plus vouloir calculer sa rivale.

Mais bon, on n’est pas dupe…Remy Ma revient à la charge en commentant la photo de DJ Clue, qui a posté un visuel pour un show avec en guest Nicki Minaj :

« Avec la collaboration de la grande star qui fait son retour à la maison Nicki Minaj... »

Devine qui vient chercher la merde ? C’est MYMY !

En effet, la rappeuse répond au flyer de la soirée prévue avec Nicki Minaj : « La star qui va vite rentrer à la maison oui… »

Nicki n’a pas répondu aux énièmes piques, mais le mieux c’est de voir le réel clash, la vraie battle qui va se dérouler le 25 juin au BET Awards dans la catégorie meilleure rappeuse de l’année et cela risque d’être chaud !