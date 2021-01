KD livre un EP ''Maudit'' !

Découvrez KD et son projet de six titres disponible depuis le 1er janvier dernier.

Generations frappe rarement à côté lorsqu’il s’agit de découvrir des artistes. Gardant toujours un œil sur les rookies du rap français, un nouvel artiste commence à faire du bruit du côté de Lyon et nous ne pouvions le rater !

Surnommé KD, le rappeur n’a pas eu de mal à remporter le concours Generations x Audiomack. Véritable kickeur sachant également manier l’autotune, indispensable en 2021, KD s’est préparé afin de présenter un produit de pure qualité qui se nomme "Maudit".

Amorcé par des extraits virulents tels que l’intro de l’opus, "Caramelo" et dernièrement "Tony", l’Ep de six titres est une carte de visite qui n’annonce que du bon pour la suite ! Purement rap, en dehors de deux morceaux plus ouverts, KD reste dans ce qu’il sait faire de mieux… et c’est exactement ce qu’on souhaite.

Le meilleur moyen de découvrir cet artiste est de l’écouter, on vous laisse donc l’EP ci-dessous désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming !