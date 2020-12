Younsss, un EP "Souvenirs" en guise de cadeau de Noël !

Découvrez le second projet de Younsss : Souvenirs, enfin disponible

À seulement 20 ans, Younsss prépare son arrivée dans le rap français ! Armé d’une plume sensible et travaillée, d’une équipe de compositeurs confirmés tel que Nostra (beatmaker de Ninho ou encore ISK) et d’un flow aussi rappé que chanté, l’artiste parisien compte bien marquer le game ces prochains mois.

Proposant une couleur musicale unique à la croisée des rythmes pop love anglais et du Hip Hop français, Younsss offre un univers particulier qui semble plaire face à ses 40 000 abonnés Instagram qui suivent son actualité de près.

Ayant fait ses armes par le freestyle, le chanteur/rappeur s’est implanté dans la sphère du rap français en 2019 avec des singles disponibles sur les plateformes de streaming ainsi qu'un premier EP. Après onze titres dévoilés en moins de deux ans, il était grand temps pour Younsss de livrer le second projet baptisé "Souvenirs".

Pour cet opus, l’artiste s’est plongé dans ses souvenirs quitte à soulever des moments douloureux afin de mettre des mots sur des émotions et des mélodies. Composé de quatre titres, Younsss peut être fier de cette nouvelle carte de visite qui fait déjà l’unanimité auprès de sa fan base toujours fidèle au poste !

On vous laisse découvrir "Souvenirs" ci-dessous, n’hésitez pas à nous donner votre avis et soutenir ce jeune rappeur en devenir.