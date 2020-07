Yaro, Dabs, Brandy : les sorties de la semaine

Les sorties de ce vendredi sont ici !

Nous voici à la fin du mois de juillet ! Pour ce dernier vendredi, les projets sont peu nombreux mais ils risquent de vous faire plaisir. En effet, il y en a pour tous les goûts, du R&B à la bande originale en passant par du rap français, il n'y a pas mieux pour vous faire patienter avant la rentrée.

Brandy

La chanteuse préférée de ta chanteuse préférée des années 90 et 2000 dévoile ce vendredi son projet "B7", son septième album en solo. Brandy est de retour après 8 années d'absence et le projet "Two Eleven".

The Lion King Deluxe

Une année après la sortie du film "Le Roi Lion" pour lequel Childish Gambino et Beyoncé ont prêté leur voix, la bande originale produit par Beyoncé a sa version deluxe. On y retrouve tous les morceaux de la version initiale et le titre "Black Parade" de Beyoncé.

Yaro

Le rappeur balance la réédition de son album "La spé", initialement composé de 17 titres, il y ajoute 4 nouveaux morceaux intitulés "Airline", "Dios mio", "Matos" et "Solide".

DJ Hamida

C'est l'été avec DJ Hamida qui balance 24 titres pour vous ambiancer. Lartiste et Dinor se prêtent au jeu et vous allez kiffer.

Shoreline Mafia

L'album "Mafia Bidness" est disponible ! Beaucoup de surprises dans ce projet et des références qui vont jour réjouir.

Road to Fast 9 Mixtape

La bande originale du film "Fast & Furious 9" qui sortira en 2021 est là ! Quand on conduit des grosses voitures à toute allure, quoi de mieux que du rap ? Sur le projet, on retrouve Lil Baby, Don Toliver, Tory Lanez ou encore Wiz Khalifa.

Black Soprano Family

Le collectif sort le projet "Benny the Butcher @ DJ Drama Presents Black Soprano Family" avec 8 titres qui vont vous replonger dans le hip-hop à l'ancienne.

Dabs

Le rappeur est en "Mode S" dans son nouveau projet composé de 9 titres. Ici, DA Uzi, Kaza et Hornet La Frappe s'associent à lui pour des featuring.