Logic, Gunna, So La Lune : les sorties de la semaine

Découvrez ici les sorties de la semaine !

Les vacances d'été se font bien ressentir cette semaine avec peu de projets, les artistes aiment balancer des morceaux pour l'été et pour se faire plaisir. Cependant, en ce qui concerne les albums et EP, ça attendra la rentrée ! Pour nous faire patienter, on se soigne avec des rééditions, quelques projets et un grand absent en ce 24 juillet qui n'a pas tenu parole (du moins, à l'heure où cet article est publié) et c'est Kanye West. En effet, l'album "DONDA" annoncé en début de semaine n'est finalement pas encore sorti, une nouvelle qui nous choque à moitié.



GUNNA

Il revient aujourd'hui avec la version deluxe de son album "WUNNA" sorti en ami 2020. Il rajoute 8 titres dans ce projet avec notamment des collaborations avec Yak Gotti, Future, Young Thug, NAV et Lil Uzi Vert.



LOGIC

Le rappeur balance l'album "No Pressure", annoncé comme étant le dernier projet de sa carrière car il souhaite prendre sa retraite. Voici donc les 15 derniers titres de Logic, profitez bien de lui, car s'il dit vrai, cette journée marque la fin d'un grand artiste...

The Kid LAROI

L'ami du regretté Juice WRLD dévoile l'album "F*CK LOVE" avec 15 morceaux avec bien sûr son featuring avec Juice WRLD intitulé "GO". Le petit protégé de Juice ne lâche rien depuis son décès et sort ce premier album studio.

RAPSODY

Rapsody sort le petit EP "Too Lyrical" dans lequel elle remet des morceaux de son album "Eve" sorti en 2019. Elle considère ce projet comme une sorte de playlist et on y retrouve les titres "Cleo", "Serena", "Ibtihaj", "Oprah", "Aaliyah" et "Myrlie".

J. COLE

Jermaine Cole lâche le double single "Lewis Street" qui regroupe les morceaux "Tle Climb Back" et "Lion King On Ice". "Lewis Street" est la rue dans laquelle le rappeur vivait avec a famille à Fayetteville en Carolie du Nord, juste avant de déménager à Forest Hills Drive. Les deux singles seront sur son prochain album, intitulé "The Fall Off".

SO LA LUNE

Le projet "Tsuki" de So La Lune est disponible avec 11 titres. On retrouve avec lui Elh Kmer pour "Alicante" et Rouge Carmin sur " Deux Vies".

POP SMOKE

La version deluxe de "Shoot for the Stars Aim for the Moon" n'est pas sortie ce vendredi 24 juillet, mais lundi 20 juillet exceptionnellement. En effet, afin de marquer le jour de l'anniversaire de Pop Smoke, son équipe a symboliquement choisi cette date.