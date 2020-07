Lefa, Juice WRLD, Gambi : les sorties de la semaines

Découvrez les sorties de la semaine du 10 juillet ici !

Les sorties sont variées cette semaine, avec notamment un autre album posthume comme la semaine dernière. Des surprises et des imprévus du côté français, tandis que les vacances se font sentir du côté US.



Juice WRLD



L'album posthume du rappeur, décédé en décembre 2019 d'une overdose, sort aujourd'hui. Annoncé il y a peu de temps, bien qu'il soit en préparation depuis des mois, "Legends Never Die" est composé de 21 morceaux et seulement 4 collaborations.

Niro



"Sale Môme" a été dévoilé hier en surprise de la part de Niro, le jour de son anniversaire. D'ailleurs, son dernier album, "Stupéfiant" est sorti il y a seulement 6 mois. Une belle surprise qui a mis tout le monde d'accord, si vous ne l'avez pas découvert hier, il faut l'écouter aujourd'hui.



Summer Walker

Les EP se font nombreux en ce moment ! Summer Walker vous avez séduit en octobre 2019 avec son projet "Over It", aujourd'hui la chérie de London On Da Track dévoile un EP de 5 titres intitulé "Life On Earth" dans lequel on retrouve une nouvelle fois PARTYNEXTDOOR.

Lefa



Le rappeur balance "Famous" aujourd'hui avec des gros featurings : Bosh, Leto, SCH, PLK, Josman. Son projet "Fame", sorti en 2019, avait facilement trouvé son public, il y ajoute 13 titres supplémentaires.

Gambi

Le jeune qui a bousculé le rap français avec ses "Popopop" et "Hé Ho" sort premier album studio. Fidèle à son style musical, vous trouverez sûrement des nouveaux morceaux pour vos soirées dans ce projet.

Rilès

Petit projet avec uniquement 4 titres, cet EP intitulé "LVL 36" du français qui rappe en anglais comprend une collaboration avec la douce Tommy Genesis.

Emodrill

Voici une compilation très conseillée aujourd'hui, car on y retrouve toute la crème de l'avenir du rap français. Captaine Roshi, Lala &ce, Le Juiice ou encore Jorrdee, ils ont tous posé dans ce projet. Retro X, à l'origine de cette compilation, explique : "C'est un mélange de plusieurs cultures musicales, entre le cloud rap, la variété française et la drill de Chicago".

Key Largo

"July Key" risque de faire mal ! Cinco, 4Keus et Leto sont là pour des collaborations et les 9 titres sont très chauds !