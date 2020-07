Sir Samuel balance son projet dancehall "So Special Vol.2"

Découvrez "So Special Vol.2", le nouveau projet de Sir Samuel !

Sir Samuel, ex-membre du groupe de rap légendaire, le "Saïan Supa Crew" devenu incontournables avec leur tube "Angela", balance la seconde édition de son projet "So Special Vol.2". Un projet qui conserve les codes du premier, "So Special Vol.1", avec une musique particulière entre le reggae et la dancehall, mêlant rythmiques afro-caribéennes et codes du hip-hop. Cependant, pour ce deuxième volume, on note une véritable volonté de l'artiste antillais à l'expérimentation musicale. Si on ne compte plus les années de carrière de Sir Samuel, il sait cependant comment nous surprendre en s'essayant, avec certains morceaux, sur des sonorités plus pop ! Comme en témoigne le morceau "Orchidée", un titre solaire et dansant qui aborde la thématique des relations amoureuses. Si "So Special Vol.1" était un véritable hymne à la femme, "So Special Vol.2" semble explorer des thèmes plus divers.

Sir Samuel introduit "So Special Vol.2" avec le clip "Twerking Dead" ft. Dayron Ferguson, un morceau 100% dancehall à la prod sombre et sensuelle qui pourrait bien réchauffer notre été ! Le clip propose un visuel à contrepied des sons shatta habituels avec une référence à la série "The Walking Dead" mais aussi au mythique clip "Thriller" de Mickael Jackson, puisque Sir Samuel et ses acolytes sont grimés en zombies. Une manière originale de demander qu'on twerke "à mort" pour lui.

On vous laisse découvrir le projet aux milles et unes couleurs "So Special Vol.2" de Sir Samuel, ici ainsi que son clip "Twerking Dead" ft. Dayron Ferguson.