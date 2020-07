Pop Smoke, OBOY et RK : les sorties de la semaine

Découvrez et écoutez toutes les sorties de la semaine !

La fin de la pandémie et le début de l'été commencent à se faire ressentir dans le rap game. Ce premier vendredi du mois de juillet vous réserve des pépites qu'il faut absolument découvrir et écouter. Bon vendredi à tous !

Pop Smoke

L'album du rappeur décédé en début d'année est enfin là ! Entre la cover qui n'allait pas et la date de sortie souvent modifiée, le projet "Shoot For The Stars Aim For the Moon" est un pur diamant. Au total, 19 titres et beaucoup de featurings dont un avec 50 Cent qui a produit l'album, à écouter absolument.

RK

Le rappeur du 77 dévoile son "Neverland" ce vendredi 3 juillet. Le projet est notamment porté par le puissant "Euros" en featuring avec Maes dont le clip est déjà disponible.

OBOY

"Mafana", un EP signé OBOY avec 7 titres et "posé il boit son Caprisun" avec des sons plutôt branchés pour la saison estivale.



Alkapote

La suprise du jour ! Le rappeur a balancé un EP de 7 titres intitulé "Vie Rapide". On vous laisse découvrir ça !

13 BLOCK

Ce n'est pas vraiment une sortie mais c'est tout comme ! 13 Block balance aujourd'hui sa mixtape datant de 2016 qui porte le titre de "ULTRAP". Pour ceux qui ne connaisaient pas, c'est le moment de l'écouter.

Gucci Mane

Alors qu'il avait annoncé qu'il quittait son label, il reste finalement et sort une compilation. "Gucci Mane Presents : So Icy Summer" est composé de 24 titres avec des gros feats aux côtés de Young Thug et Future par exemple. Et même si le rappeur d'Atlanta a sorti plus de 70 projets dans sa carrière, celui-ci était très attendu.

Hornet La Frappe

"Ma Ruche" s'agrandit de quatre sons avec cette réédition de Hornet La Frappe. Les morceaux "Tourner la tête", "Cash", "Quechua" et "Vriller" sont maintenant disponibles !

Barack Adama

Le projet "Libertad (Chapitre 3) est disponible depuis aujourd'hui. Il comprend 20 titres dont des featurings avec Gims, Lefa, Tayc ou encore Hiro. À découvrir !

Westside Gunn

Le rappeur, qui s'était fait remarquer cette année avec le projet "Pray For Paris", dévoile aujourd'hui un nouveau projet intitulé "Flygod Is An Awesome God 2".

