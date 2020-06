EMAN vous fait planer avec son nouvel album "1036"

Découvrez le nouvel album "1036" du rappeur québécois Eman !

Eman, membre du label 7ième Ciel, débute sa carrière au sein du célèbre duo québécois Accrophone, aux côtés de Claude Bégin, son complice de toujours. Grâce à son flow particulier, à la fois stoned et coloré, Eman se fait rapidement sa place dans le milieu du rap. Avec cinq comparses, ils forment le groupe Alaclair Ensemble, dont on ne compte désormais plus les nominations et récompenses qui leur sont décernées par la critique musicale. En 2019, Eman se lance en solo avec l'EP "Maison". Nominé aux GAMIQ 2019 avec cet EP, l'artiste remporte la catégorie "EP Rap/Hip-Hop de l'année". Bien décidé à ne pas s'arrêter là, Eman revient aujourd'hui avec son nouvel album "1036".

Avec "1036", Eman propose de grosses collaborations avec des artistes tels que Obia le chef, Maybe Watson, Larry le kid ou bien Claude Béguin, avec qui il a débuté sa carrière. Une belle manière de montrer qu'il n'oublie pas d'où il vient. "1036" vous embarque dans un rap aux influences plurielles et aux flows aussi techniques qu'intuitifs. Les productions d'Eman, qui a plus d'une corde à son arc, reprennent cette vibe très planante typique au rap québécois. Entre anglais et français, on se laisse complètement porter par "1036", un album aux sonorités qu'on entend peu par ici.

