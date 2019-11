A Boogie Wit Da Hoodie veut faire un break musical

A Boogie Wit Da Hoodie prévoit un congé sabbatique.

Le rappeur du Bronx prépare actuellement la sortie de son troisième album studio "Artist 2.0". Il prévoit à la suite de sa sortie, de faire un tournée. Ensuite, il prendra une pause.

Boogie a révélé la nouvelle aux fans via Instagram ce dimanche 10 novembre. Après son album et sa tournée, il fera un break ! Il a commencé par révéler qu’il a un peu de mal à trouver combien de chansons l’album devrait avoir. Il déclare :

"Je n’arrête pas de me poser des questions sur l’album que je devrais poser à mes fans", a-t-il posté. "J’ai un problème mais je pense que c’est un bon problème je suppose. J’ai trop de chansons que je veux sur "Artist 2.0.""

Il a ensuite mis en place deux sondages toujours sur sa story instagram : l’un demande si les fans préfèrent 23 chansons et deux morceaux bonus, ou alors un album de 25 chansons avec deux morceaux bonus. Dans l’autre sondage, le rappeur propose à ses followers de choisir entre un projet de 20 chansons ou de 27 chansons. Créativité bonjour !

L’ancien XXL Freshman a sorti son deuxième album "Hoodie SZN" en décembre dernier. Le LP proposait des collaborations dingues avec Offset, Tyga, Juice Wrld, 6ix9ine, Young Thug, Pnb Rock, Lil Durk, Don Q et plus encore. Cet opus a cartonné, puisqu’il s’est implanté dans le Billboard 200. Le prochain projet s'annonce donc plus que ouf !



Bien qu’il fasse allusion à s’éloigner du micro, l'auteur de "Look Back At It" a assuré ses fans qu’il sera là quand ils "auront le plus besoin de lui."

Il se prépare également pour son congé sabbatique potentiel en emballant son prochain projet avec des chansons. Le but ? Que ses fans puissent avoir beaucoup de musique à écouter quand lui, ne sera plus là... C'est presque triste.