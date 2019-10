Aya Nakamura le grand retour !

Aya Nakamura fait son retour. Elle annonce une réédition de son album.

She's back ! Aya Nakamura revient dans la lumière. Après l'incroyable succès de son album "Nakamura", elle vient d'annoncer une réédition de l’opus. Avec cinq nouveaux titres en bonus. Le projet verra le jour casi un an après sa sortie. Il avait été dévoilé le 2 novembre 2018.

"Djadja", "Copines", "La Dot" ou encore "Pookie"... Que des sons au succès fou. Ces titres composent l’album "Nakamura" de la grande Aya Nakamura. Sorti en novembre 2018, on peut dire qu’il a marqué les esprits.

Pour les plus nostalgiques d’entre vous, vous allez être ravis. La chanteuse a fait une big annonce sur ses réseaux sociaux. Elle va dévoiler une nouvelle édition de son album. En bonus ? Cinq nouveaux titres inédits. Alors, heureux ? Qui est-ce qui va s’ambiancer avant les fêtes de Noël ? C’est nous les gars !

Il faut savoir que début septembre, "Nakamura" a reçu une très belle récompense. Il a été certifié triple disque de platine par le SNEP. Plus de 300 000 exemplaires ont été vendus. Cette réédition lui permettra peut-être d'atteindre les 500 000 ventes. Et donc recevoir un disque de diamant. Là, ce serait encore plus dingue.

A 24 ans, celle qui a été victime de racisme, s’est implantée dans le monde de la musique en France. Et pas que, on la retrouve même dans des séries étrangères. Son indémodable titre "Djadja" s’est fait entendre dans l'épisode 5 de la saison 2 de la série "Elite", diffusée sur Netflix.

C’est pas fini puisqu’Aya s’est aussi lancée dans la cosmétique. Elle vient de sortir une ligne de maquillage en collaboration avec la marque M.A.C.

Son succès ne fait que commencer. Jusqu'où ira-t-elle ?