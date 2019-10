Vald : de nouvelles informations sur son album

Vald vient de livrer le nom des producteurs et la liste des morceaux de son nouvel album.

Plus qu’une semaine avant la sortie du nouvel album de Vald. « Ce monde est cruel » promet d’être une belle réussite. En attendant de nous dévoiler son petit bijou, le rappeur nous donne des indices. Il vient de lâcher la liste des 16 morceaux de l’album et le nom des producteurs sur Twitter.



11 octobre, date à souligner, surligner, entourer, tout ce que vous voulez, sur votre agenda. Vald va enfin nous offrir son nouvel album. Il s’intitule « Ce monde est cruel ». Et qui dit Vald, dit carton. Cet opus promet d’être dingue. « XEU » son précédent projet avait été plus qu’une réussite. Obligé pour l’artiste de rester dans cette lignée voir de faire mieux !

Il sait qu’il doit confirmer et affirmer ce succès. Et on peut dire qu'il y a 100% de chance pour que ce soit bon. Why ? Tout simplement parce que la promotion de « Ce monde est cruel » est folle. Vald n’a fait que de monter la sauce au fur et à mesure des semaines. Il a fait une campagne de communication dingue, et jusqu’à l’étranger en plus !

Vous ajoutez à cela la sortie d’un extrait de l’opus : « Journal Perso 2 » et alors là on est au top du top. Vous avez vu le clip ? On va pas se mentir, il est incroyable ! Bref, tout est parfait.

Pour continuer à entretenir cette envie et à combler les fans les plus impatients Vald a lâché de nouvelles informations. La liste des 16 morceaux de l’album. Rien que ça. C’est sur ses réseaux (comme à son habitude) qu’il a décidé de le faire. Pour chaque titre, il a publié une image pour donner un indice. Du grand Vald. Roi des mystères et énigmes.

En plus de ça, il a livré la liste des producteurs qui ont travaillé sur l'album. On retrouve Seezy, son gars sûr, mais aussi Zeg P, Sofiane Pamart et Ponko.

Can't wait d'être le 11 octobre, pas vous ?