DaBaby annonce la cover et le titre de son album

Ce vendredi 27 septembre, DaBaby va sortir un nouvel album. Son nom ? « KIRK». Le rappeur vient de nous en dire un peu plus sur ce petit bijou. Il a dévoilé la cover et la tracklist !

DaBaby, c’est l’artiste bankable du moment. Il s’est lancé en 2014 sous le nom de Baby Jesus. Et depuis, il s’impose petit à petit dans le rap game. Cet été, il a marqué les esprits avec son single «Suge». Qui d’ailleurs, est entré dans le top 10 du Billboard. Il a aussi signé le remix de « Panini » pour le famous Lil N'as X. Bref, il fait les choses bien.

La semaine dernière DaBaby sort le son « Intro », plus que validé par tous. Du coup, on s’est tous doutés qu’un petit album se cachait derrière tout ça. Dans le mille ! Il l’a confirmé sur Instagram avec un vidéo. La légende ? « KIRK THIS FRIDAY ». Qu’on traduit par : « KIRK » ce vendredi.

Il a également partagé en post une cover de l’album "Kirk", qui semble être une photo du rappeur et de son défunt père.

En bonus, il partage la tracklist officielle du projet. 13 morceaux composent cet album :

1. INTRO

2. OFF THE RIP

3. BOP

4. VIBEZ

5. POP STAR (feat. Kevin Gates)

6. GOSPEL (feat. Chance the Rapper, Gucci Mane & YK Osiris)

7. iPHONE

8. TOES (feat. Lil Baby & Moneybagg Yo)

9. REALLY (feat. Stunna 4 Vegas)

10. PROLLY HEARD

11. RAW S**T (feat. Migos)

12. THERE HE GO

13. XXL

On peut vous dire que ça va cartonner. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il s'est entouré de grands, très grands, très très grands noms. Il a collaboré avec : Kevin Gates, Chance the Rapper, Gucci Mane, YK Osiris, Nicki Minaj, Lil Baby, Moneybagg Yo, Stunna 4 Vegas et de Migos. Rien que ça.

Rendez-vous donc ce vendredi.