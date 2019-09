Koba LaD annonce une version Deluxe de "L'Affranchi"

Koba LaD augmente son album "L'Affranchi" de 4 titres.

Koba LaD finit son année en apothéose. Le 27 septembre prochain, il va sortir une nouvelle version de son album « L’Affranchi ». Plus quatre titres au compteur.

Ce week-end, la planète instagram était en émoi ! Koba laD vient de publier une vidéo. Rectification : il vient de faire une annonce. Il va sortir une édition Deluxe de son album « L'Affranchi ».

Sorti en mars dernier, son deuxième opus a été un carton. Il est devenu disque d’or quand même !

Il faut dire que le teasing de ce nouveau projet était oufissime. La tracklist de « L’Affranchi » était contée sous la forme d’une histoire. Et qui était le narrateur ? La voix française de Robert de Niro s’il vous plait ! Rien que ça ! Vous ajoutez à cela son duo avec Niska sur « RR 9.1 », ça ne pouvait qu’être une réussite. Et pour info, le disque de platine se rapproche…



Koba LaD nous donnes maintenant rendez-vous le 27 septembre prochain pour découvrir ce petit bijou. Dans cette version Deluxe, on retrouvera quatre titres supplémentaires. « Four », « Marie », « La détaille », et « Pas comme les autres ». La réédition comportera 2 CD.



Le moins que l’on puisse dire c’est que ces deux dernières années, le rappeur d’Evry est inarrêtable. Une vraie machine de guerre. Son succès ne cesse de se confirmer. Connu en 2018, ultra populaire en 2019…Qu’en sera t-il de 2020 ?