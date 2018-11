Young Thug doit rembourser 350 000$ de bijoux !

Quand on emprunte, il faut rembourser !

Young Thug a fait l’objet il y a quelques jours d’une plainte de la part d’un magasin de bijoux à Atlanta : Icebox Diamonds & Watches.

La cause ? L’auteur de ‘’Check’’ aurait reçu à crédit pas moins de 200 000$ de bijoux dont une Rolex à 30 000$, une chainette de portefeuille à 30 000$ ainsi qu’un bracelet Cartier de 20 000$ ; mais n’aurait malheureusement pas remboursé cette somme auprès de la boutique.

Après de nombreuses relances, les plaignants réclament ainsi 365 000$ pour cette histoire ; soit plus de 150 000$ de dommages et intérêts et de frais de justice. L’avocat de la société, Matthew Parrish aurait aussi déclaré « Nous lui avons fait savoir que s’il ne répondait pas ou que s’il ne revenait pas vers nous pour au moins discuter de cette dette dans les trente jours, nous le poursuivrions en justice. En dépit de cet avertissement, il n’a pas donné suite ».

