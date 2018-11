Kanye West et 6ix9ine pris pour cible dans une fusillade !

En plein tournage de leur prochain clip, Kanye West, Nicki Minaj et 6ix9ine ont été pris pour cible par des coups de feu…

Il est 22h30, le soleil est couché dans le quartier très huppé de Beverly Hills, 6ix9ine et Kanye West attendent patiemment dans une villa la venue de Nicky Minaj pour tourner un clip. C’est alors qu’une berline beige marque l’arrêt devant l’entrée de la demeure…

Deux hommes capuchés descendent de la voiture, l’un dit à l’autre ‘’On a 30 secondes’’ et ouvre le feu en direction de la maison. Plus d’une dizaine de coup de feu sont tirés, heureusement, aucun blessé physique n’est à déplorer, seule une fenêtre aura été victime de cette attaque. Suite à cela, les deux hommes se redirigent dans leur voiture et partent en fuite ; les autorités sont tout de suite mises sur le coup et établissent un périmètre de sécurité autour de la villa.

Nous avons appris plus tard que Nicky Minaj n’était pas présente dans la demeure lorsque les deux hommes se sont présentés et que la cible des tirs était celui qui est en clash avec une bonne partie du rap game américain, à savoir Tekashi 6ix9ine. Le clip a été mis en suspens, on vous tiendra au courant pour la suite de l’affaire, en attendant de nouvelles informations, on vous laisse découvrir les images de la fusillades proposées par TMZ .