Metro Boomin nous lâche une édition deluxe de ''Not All Heroes Wear Capes'' !

Les instrumentales des morceaux sont désormais disponible !

La semaine dernière, après une longue pause dans le rap game durant laquelle aucun son de l’artiste n’est sorti, Metro Boomin a fait son grand retour avec un nouvel album : Not All Heroes Wear Capes.

L’un des plus grands beatmakers de notre génération avait ainsi proposé 13 titres pour son come-back avec du beau monde au programme : 21 Savage, Travis Scott, Gucci Mane mais aussi Swae Lee, Young Thug, Gunna, Offset, Kodak Black, Wizkid et Drake.

Malgré une communication très faible, ce projet a été très bien accueilli par les fans ; de nombreux titres se sont placés en haut des classements rap sur les plateformes de streaming. Ainsi, le producteur de "Bad & Boujee" a décidé de rallonger ce projet en publiant les instrumentals des morceaux sans la présence des rappeurs. On se retrouve alors avec un projet "Deluxe" de 26 sons, tous aussi lourd les uns que les autres et qui compte bien se placer parmi les meilleurs albums de cette année 2018.

En attendant le nouveau projet de Metro Boomin en collaboration avec 21 Savage qui sortira le 7 décembre prochain, on vous laisse découvrir sa dernière pépite : Not All Heroes Wear Capes.