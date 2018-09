Lil Wayne nous dévoile enfin ''Tha Carter V'' !

Découvrez le dernier projet de Lil Wayne : "Tha Carter V"

Nous pensions que ce jour n’arriverait jamais, mais sept ans après la sortie de "Tha Carter IV", Lil Wayne nous a dévoilé cette nuit le cinquième opus de la série : "Tha Carter V".

Après des années de lutte juridique contre son ancien patron de Cash Money Birdman, le rappeur de la Nouvelle Orléans nous lâche enfin son 12ème album studio, et nous propose pour l’occasion un album de 23 titres avec de nombreux feat.

On retrouve donc Travis Scott sur "Let It Fly", Nicky Minaj sur "Dark Side of the Moon", Kendrick Lamar sur "Mona Lisa", le regretté XXXTentacion sur "Don’t cry" et même sa fille, Reginae Carter sur le son "Famous".

On retrouve aussi de nombreux producteurs très cotés tel que Zaytoven, Dj Mustard, Mannie Fresh, Cool & Dre, ainsi que Metro Boomin.



Weezy a déclaré à propos de C5 que cet album était "Un Grand Retour ou peut être une grande chute", mais que cela le préparait "pour quelques chose..."

On se demande donc si Lil Wayne est officiellement de retour, ou s'il s'agit de son dernier projet...?

En attendant d’en savoir plus, on vous laisse découvrir ce projet de 23 titres : "Tha Carter V" !