Album surprise de Vald : ''NQNT33''

Découvrez la suite de "NQNT" et "NQNT 2"

Après le carton de "Xeu" qui a obtenu disque de platine en à peine dix jour, Vald annonçait il y à a peine un mois sur son compte Instragram qu’il travaillait sur un nouveau projet …

Il n’aura pas fallu attendre très longtemps puisque le rappeur d’Aulnay vient de nous partager cette nuit le tant attendu "NQNT33", la suite de "NQNT" et "NQNT 2" sortis respectivement en 2014 et 2015.

Un album surprise qui va sûrement laisser personne indifférent ; plus de dix-huit titres parmi lesquels on peut découvrir des morceaux très impliqués et remplis de vérité. Depuis son grand succès, Vald ne cesse d’innover et de proposer toujours quelque chose de nouveau et c’est très réussi avec ce projet.

Cette mixtape est aussi l’occasion pour le rappeur d’Aulnay de mettre le projecteur sur ses amis Sirius et Suikon Blaz AD qui ont chacun un son en solo sur "NQNT33". Suikon Blaz AD est donc présent sur le son "Dis moi tout BB", tandis Sirius, l’ingénieur son de Vald qui apparaît notamment sur le morceau "Rituel" de "Xeu" hérite du titre "Solo".

Les plus vifs d’entre vous reconnaîtront sûrement certains morceaux, que Vald avait déjà leakés auparavant sur ses réseaux sociaux ; pour le reste, on vous laisse le découvrir ci-dessous.