Eminem dévoile un nouvel album par surprise !

"Kamikaze"...

Slim Shady n’aura pas attendu longtemps pour faire taire les critiques. Alors que son album "Revival", dévoilé en décembre dernier, n’avait pas eu l’effet escompté, le rap god a surpris l’intégralité du game en dévoilant cet album surprise de treize titres.

Produit par Eminem et co-produit par Dr Dre, "Kamikaze" a cloué de nombreux becs ! Voix nasillarde, flows tranchants et règlements de compte, l’alter ego d’Eminem est officiellement de retour. Pendant plus de 45 minutes, le white boy de Détroit s’attaque à Trump, aux Grammy Awards ou encore à la presse après leurs critiques vis-à-vis de son neuvième album studio.

Histoire de finir cet opus en beauté, l’artiste aux deux-cents millions d’albums vendus à travers le monde dévoile le puissant morceau "Venom", extrait du film tant attendu "Venom" dont la sortie est prévue ce 10 octobre.

Mike Will Made It, Boi1-Da, Ronny J, Joyner Lucas, Royce da 5’9’’ (bien évidemment) ou encore Jessie Reyez ont été conviés sur "Kamikaze" afin de faire de cette album une véritable bombe !

On vous laisse le découvrir ci-dessous…