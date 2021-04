SHOP TON STUDIO, l'appli qui facilite ton booking de sessions

Booker une session studio n'aura jamais été aussi facile...

Shop ton studio ! Le genre de service tellement évident qu'on se dit qu'on aurait forcément dû y penser. C'est désormais chose faite. Artistes, managers, producteurs; il vous suffit de vous inscrire et de laisser parler la géolocalisation.

Ceux qui sont dans le game, ou qui s'apprêtent à y entrer ont connu ça: les missions à travers la France pour enregistrer des sons. Du 13ème au 77; du 95 au 18ème; de Vénissieux à Villeurbanne. Le trajet coûte parfois plus que la plage d'enregistrement. Sans parler des conditions ! Avoir un bon son, c'est pouvoir l'enregistrer dans les meilleures conditions et avec les meilleurs techniciens, encore faut-il connaître les bonnes adresses... L'application Shop Ton Studio résoud toutes ces problématiques et permet aux souscripteurs de s'épargner le laborieux process de planification par téléphone.

Un gain de temps énorme pour les utilisateurs

Il suffit aux consommateurs de la télécharger puis d'entrer ses coordonnées et surtout, son adresse. L'algorithme se charge alors de vous proposer tous les studios répertoriés dans votre secteur. Checkez la carte et sélectionnez l'établissement qui vous intéresse. Les informations, mises à jour régulièrement, vous indiquent le prix et le calendrier ainsi, en une seule action vous pouvez savoir si vous êtes dans votre budget et si les locaux sont disponibles aux dates et pour la durée qui vous convient. Comme toutes les applications de service, vous pouvez noter et consulter les commentaires laissés par vos prédecesseurs. Shop Ton Studio vous permet donc de savoir où vous mettez les pieds et d'éviter les plans galères. Parce que certains projets nécessitent parfois des déplacements un peu partout en France, l'application couvre l'ensemble du territoire hexagonal. Il vous est donc possible de conserver la même qualité de services où que vous soyez.

Une vitrine optimal pour les propriétaires de studios

Si le concept est pratique côté demande, il l'est également pour ceux qui se situent du côté de l'offre. En effet, l'affluence se fait jusqu'ici essentiellement grâce au bouche-à-oreille. Quelques personnes sont venues et vous recommendent autour d'elles. Cependant, si vous navez pas les bonnes connexions, si vous êtes trop loin, si vous ne savez pas où communiquer pour gagner en visibilité, même avec un matériel à la pointe de la technologie, vos espaces resteront vides... Shop Ton Studio vous offre l'opportunité de faire directement votre promotion auprès de la bonne cible. A partir d'un interface simplifié, mettez en avant votre studio: informations, offres, avantages... Présentez votre activité avec précision en indiquant le type de projet, la durée minimale de location de vos espaces, les services supplémentaires... Racontez la vie de votre entreprise pour valoriser votre business au maximum et vous offrir le meilleur référencement. Vous avez la main sur votre clientèle et n'établissez le contact qu'une fois toutes les conditions remplies et mutuellement acceptées ! Pas de mauvaise surprise, que des échanges fluides.

Bref, Shop Ton Studio est l'appli qu'on attendait dans le game.

Faites votre propre exéprience en shoppant directement votre studio !