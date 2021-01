Les liens sacrés : l’autobiographie de la Mafia K’1 Fry par Manu Key

Les liens sacrés, premier livre du rappeur Manu Key. Publié aux éditions Faces Cachées et préfacé par Kery James, cet ouvrage autobiographique vient considérablement enrichir les archives du rap français. Après que le public ait découvert, adulé et repris la Mafia K’1 Fry ; l’auteur nous offre aujourd’hui l’occasion de découvrir l’histoire de sa constitution.

Par SK. L’Odyssée de cette Mafia hors-norme est à la fois fortuite et logique. C’est à l’aîné Manu Key que l’histoire la doit. Tout commence un après-midi d’été, à la MJC de Orly, dans le Val de Marne. Lorsque Manuel Coudray, de son vrai nom, invite le jeune Alix Mathurin aka Kery James - qui l’observait jusqu’alors danser à travers la vitre à rejoindre la répétition - se noue une relation fraternelle quasi immédiate. C’est ce jour-là, du début des années 1990, que se forgent les liens sacrés. Ces liens qui enfanteront la Mafia K’1 Fry. 30 ans plus tard, le OG discret nous livre enfin ce récit. Le sien, et celui de la formation de ce collectif qui deviendra et demeurera l’étendard du 94.

Apprentis business men

Bien que le talent ne s'achète pas, la musique est avant tout un business. Cela, les âmes d'artistes auront mieux fait de le comprendre au plus vite. Même si en France, au départ, le Hip-Hop n'offre pas vraiment de perspectives,Il en faudra plus pour décourager nos pélerins. La musique de Different Teep, comme celles de tous les rappeurs de l'époque qui ont le privilège de croire en eux-mêmes, est produite sur fonds propres, avec les moyens du bords et les francs durement rassemblés:



"Pour la partie vente, cela se passait esssentiellement "sous le manteau". P.113



Survient alors rapidement l'urgence de passer à l'étape suivante en se structurant.C'est ainsi qu'aidé par Alariana, association co-fondée par un élu local, Manu Key fait ses premiers pas dans les affaires:



"Sur les recommendations de Choukri, nous avons créé l'association "2Mesklow" début 1995 pour avoir une structure qui nous permettrait de sortir des disques."p.103



La production, le financemet des sessions d'enregistrement, le process n'auront bientôt plus aucun secret pour lui. Cependant:



"Etre indépendants sur le plan artistique ne signifiait pas que nous pouvions tout faire seuls. Nous avions besoin de partenaires en termes de distribution, et nous nous sommes tournés vers Olivier Rosset pour ça." P.105



Puis, les choses se concrétisent avec une siganture sur le label Night&Day:



"Night&Day était un label qui a fait les beaux jours du rap français (...) Son directeur, Patrick Colleoni (paix à son âme), avait distribué Fabe ou encore Expresssion Direkt. 5. (...) Notre puissance de frappe est clairement passée au niveau supérieur à partir de là."



Son expérience la plus significative lui sera offerte par Ideal J, pour Original MC sur une mission.Des rencontres, les bonnes, au bon moment. Un apprentissage, parfois sévère, de la dure loi du marché mais par-dessus tout, une capacité d'adaptation hors-norme. C'est la patte MK, la patte Mafia K'Fry.

L'esprit entreprenuerial anime tous les jeunes loups affiliés au collectif. Des businessmen les plus occultes: "C'est notamment le cas de Yézi l'escroc" (p.170)-qui produira le premier album de la Mafia-aux hommes d'affaires les plus brillants. C'est par exemple le cas d'Hamadoun Sidibé, dont la passion pour le basket occure sa rencontre avec le O.G. Très vite les deux hommes deviennent des frères. Hamadoun me confiera d'ailleurs, bien plus tard, qu'il n'accepte de se mettre à fond dans quelque chose que s'il peut être le meilleur et que pour le rap, Kery était selon lui le meilleur. Il deviendra tout de même un grand dans le milieu en tant que producteur de sa soeur,la rappeuse Amy et de Sadek notamment. Puis,dans le basket, en rencontrant Thibaut de Longeville avec qui il fondera l'un des événements les plus importants de la capitale: le Quai 54.



Le récit est truffé de ces destins incroyables qui ont croisés celui de Manu Key et auquels il a directement contribué. Cette énergie, cette rage de réussir et la necessité comme moteur ont permis à chacune des entités du groupe de s'inscrire l'histoire et d'inspirer. Sport, musique, textile et tant d'autres domaines que ces jeunes aujourd'hui pères de familles et sur qui personne n'aurait jamais rien misé à l'époque ont investi en inversant les normes, en réussisant, et le combat n'est pas terminé....