StoryTime by Générations : antenne libre de 20h à 23h !

Et si on se parlait un peu ? Pas de cadeaux à gagner ou de culture forcément, juste PARLER. Si on échangeait nos pires histoires et nos meilleures anecdotes sans filtre ?

Un concept proposé par SK et LNA

Vous le savez, de 20h à 23h, du lundi au vendredi sur Generations, place au meilleur du rap français. Infos, News, cadeaux, culture, bons plans… on fait le débrief ! Et si on allait plus loin ? Le confinement, qui a été timidement reconduit récemment, a été une expérience humaine et psychologique sans précédent. Enfermés sur soi, il a fallu s’adapter et tenter de mettre à profit ce temps-libre forcé. Ce temps de retraite non-désiré.

Des tonnes de souvenirs… étranges

Il nous en est arrivés des choses durant ces trois mois et depuis lors, chaque fois que le président de la République a reformulé les mots « confinement » ou toute idée allant dans le sens de limiter notre liberté de déplacement, de retrouvailles ou de rencontres, nous avons frissonné d’effroi. On a dû en faire des choses pour s’occuper, des choses constructives, des choses positives mais aussi (et surtout) des choses étonnantes ou honteuses qu’on n’aurait jamais pensé pouvoir faire. Le hic c’est qu’on n’en n’a pas parlé, jamais. Pas l’occasion, pas le courage, pas le temps, pas l’espace, pas le micro !

Le bilan

A l’approche de la fin de l’année, on fait le bilan, en toute bienveillance. Discutons, échangeons, partageons ! Des thèmes aussi variés que tabous :

Quel a été votre son du confinement ? Qu'est-ce que vous que vous n’auriez jamais pensé faire et que vous avez faite à cause du confinement ?/J'ai replongé à cause du confinement.

Des situations : Je suis devenu parent pendant le confinement/J’ai percé pendant le confinement ?

Toujours en mode RAP évidemment, les artistes sont eux aussi invités à se confier.

Le duo vous attend nombreux par téléphone ou vocal Whatsapp au 0153140404.