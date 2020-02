6ix9ine attaqué en justice par un rappeur de Miami !

Un artiste de Miami a déposé une platine contre Tekashi 69, alors que ce dernier est toujours détenu en prison.

6ix9ine a commencé sa dernière année en prison, puisqu'il sera vraisemblablement libéré dès le mois de juillet 2020, après avoir purgé la version réduite de sa peine, passée de 47 ans à seulement 2, grâce à sa coopération avec la justice. Pas moyen d'être tranquille jusqu'à la fin de sa peine, puisque le rappeur vient d'apprendre une nouvelle qui va mettre un beau coup derrière la tête du rappeur multicolore. En effet, une plante émise par un rappeur de Miami viserait actuellement Tekashi.

D'après "The Blast", une plainte a été déposée par Yung Gordon, Seth de son prénom, qui est un rappeur de Floride et qui accuse 6ix9ine et son label d'avoir enfreint le règlement derrière la notion de "droit d'auteur". Sa plainte vise plus précisément les ayants droit du morceau "Stoopid" sorti en 2018, et dans lequel, selon les versions, on entend la voix de Yung Gordon, notamment au début du morceau. Une utilisation pour laquelle le rappeur n'a jamais été averti, alors que la loi oblige à mettre au courant avant de réutiliser l'œuvre d'une autre personne, d'autant plus quand on le fait dans un but commercial.

Il attaque également Take Money Promotions, la boîte pour laquelle il avait enregistré les quelques mots qui ont été empruntés, et qui a refilé à 6ix9ine et sa team l'enregistrement sans rien leur dire. On imagine que 6ix9ine sera donc relativement tranquille sur cette affaire, pas de quoi rallonger sa peine, qui se terminera cet été.