Eminem a offert des sextoys à Elton John

Elton John se souvient du cadeau fou que lui avait offert Eminem : des sextoys.

Dans une récente interview, le grand, le mythique, le légendaire Elton John a confié que pour son mariage Eminem lui avait offert un cadeau dingue : une paire de sextoys !

Pour ceux qui l’ignorent encore, Eminem et Elton John sont devenus, très bons amis. Leur entente a commencé en 2001, lorsque le chanteur britannique a accepté d’interpréter “Stan” au côté du rappeur lors des Grammy Award. Le but de cette collaboration forte ? Sir Elton voulait prouver que le rappeur n’était aucunement homophobe. Il voulait le défendre des mauvais bails qui circulaient.

Il avait d’ailleurs déclaré : “Il était accusé d’être homophobe par de très nombreuses personnes à cause de ses paroles, ce que je pensais être un non-sens. J’ai déclaré haut et fort qu’il ne l’était pas, et j’ai participé aux Grammys avec lui en faisant ‘Stan’".

En 2014, le chanteur anglais a officiellement épousé son compagnon David Furnis. Mais ils s’étaient déjà unis civilement en 2006. Et à cette dernière occasion, celui qui prépare un nouveau projet, a tenu à féliciter son ami. Enfin, à sa manière. Il lui a envoyé un cadeau assez particulier et atypique : une paire de sextoys en diamant ! Il ne fait pas les choses à moitié…

C’est ce que vient de confier le chanteur dans une interview accordée au média "The Guardian". Il confesse : "Eminem nous a acheté, moi et David, des sextoys assorties quand nous nous sommes mariés. C’était son cadeau. Ils sont assis là, comme les bijoux de la couronne, dans cette belle boîte sur des coussins de satin. Ils sont merveilleux à regarder. Je ne sais pas si certains de nos invités les ont utilisés. Mon Dieu, j’espère que non. Ils sont en quelque sorte sacro-saints."

Les artistes sont vraiment potes. Elton John affirme : "Je l’appelle tous les deux mois, et chaque fois qu’il décroche le téléphone, il dit la même chose : "Bonjour, vieux con, comment vas-tu ? Justin Timberlake dit la même chose."

On kiff ce duo nous ! Pas vous ?