Lil Wayne : son concert a pris une mauvaise tournure !

Le rappeur met fin au show rapidement...

Il y a quelques temps, on apprenait que Lil Wayne allait faire une tournée commune avec Blink 182 aux Etats-Unis. Le lien entre le rappeur et ce groupe pop rock américain n'est pas évident au premier abord, et les supporters de Lil Wayne n'étaient pas tous au rendez-vous.

Si le rappeur dit qu'il est habitué a jouer devant une foule de personnes bien fournie, il semblerait que tout ne se soit pas passé comme d'habitude lors du concert à Bristow en Virginie (neuvième date de la tournée). Alors que l'artiste devait faire une heure de show environ, il a pris la décision de quitter la scène au bout de vingt minutes seulement et de laisser la place à Blink 182. Pour lui, les personnes présentes dans la salle s'étaient davantage déplacées pour eux. Entre égocentrisme et énervement, Lil Wayne s'en est donc allé subitement. Une réaction qui a de suite fait couler beaucoup d'encre. Evidemment, même s'ils n'étaient pas assez selon lui, les fans présents ont été très déçus et choqués par cette décision.

"Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir faire cette tournée, mais faites du bruit pour Blink 182 pour m'avoir quand même inclus. C'est peut-être ma dernière soirée, allons-y."

Beaucoup de ses supporters se sont alors poser sérieusement la question de sa présence sur le reste de cette tournée vu la teneur de son propos. Le rappeur a donc tenu à les rassurer via une publication sur son compte Twitter, il fera bien toutes les dates prévues.