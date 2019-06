Pour Lil Pump, XXXTentacion ''est le 2Pac de la nouvelle génération'' !

Une nouvelle consécration pour XXXTentacion ?

On a beaucoup mentionné ces deux figures du rap game américain ces derniers temps. Alors que Lil Pump a affirmé arrêter la drogue, l’anniversaire du décès de XXXTentacion a été tristement célébré le 18 juin dernier. Finalement, ce sont les paroles de Lil Pump qui le lient à XXXTentacion, également originaire de Floride. Le premier a décrété que selon lui, le second “est le 2Pac de la nouvelle génération”.





Très touché, Lil Pump est donc revenu sur la mort de XXXTentacion dans une vidéo avec comme fond sonore la voix de l’artiste disparu. Les larmes aux yeux, Lil Pump s’est filmé sans cacher son émotion. Il explique son lien au rappeur auteur de “Look At Me” par un souhait commun d’assumer leurs personnalités, aussi bien dans leurs façons d’être que dans leurs musiques. C’est à ce moment-là qu’il compare XXXTentacion à Tupac, également tué lorsqu’il était encore jeune.

En face de lui, Lil Pump a rencontré des réactions contradictoires : si certains ont validé sa comparaison, d’autres ont été choqués par ses dires et ont même parlé d’un “total manque de respect”. Son opinion est en revanche similaire à celle de Damon Dash, ex-partenaire de Jay-Z, qui avait comparé XXXTentacion à Tupac et The Notorious B.I.G. lors de son décès le 18 juin 2018.

-Anaïs Koopman