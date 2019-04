Maes sortira un single intitulé "NWR" le vendredi 26 Avril !

Pour fêter le disque de platine qui lui a très récemment été attribué pour "Billets Verts", Maes va sortir le single "NWR" le 26 avril prochain.

Issu de Sevran, ville désormais incontournable dans la sphère du rap en région parisienne et plus généralement dans la France entière, Maes s’est imposé comme un artiste majeur sur la scène du hip-hop francophone. Avec son style bien à lui particulièrement reconnaissable depuis son album “Pure” et son sens de la mélodie incontournable, le rappeur a réussi à se faire sa place et continue d’apparaître régulièrement sur la scène rap au travers de collaborations le plus souvent réussies. Parmi ces dernières, on compte par exemple des apparitions avec les sevranais Dabs et Benab et plus récemment sur le projet “L’affranchi” dernier album en date de Koba LaD.

Apprécié, réclamé, invité par de nombreux homologues rappeurs, l’auteur de “Madrina” a déjà quelques tubes à son actif. Parmi ceux-ci on compte notamment “Billets Verts”, véritable succès issu du Projet “Pure”, fraîchement certifié single de platine. L’artiste a annoncé la nouvelle hier via instagram et pour fêter cela, il sortira également un nouveau single ce vendredi dont il a laissé un avant goût de l’instru. Nommé "NWR", le morceau sera disponible sur toutes les plateformes.

A noter que ce 26 avril sera exceptionnel pour la communauté rap de Sevran puisque les trappeurs de 13 Blocks sortiront leur premier album le même jour. Plus rien n’arrête les sevranais ces temps derniers, de Kalash Criminel à Dabs en passant par D.A Uzi, les artistes locaux ont remis leur ville sur la carte, et l’imposent aujourd'hui comme l’une des nouvelles capitales du rap francophone.