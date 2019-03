Offset vante l’importance des Migos dans la culture hip-hop !

Les Migos détiennent un élogieux porte-parole en la personne de Offset…

Connu mondialement depuis la sortie et le succès fulgurant du hit “Versace” en 2013, le trio des Migos ne cesse de faire du bruit depuis. Membre actif du crew, Offset n’a pas hésité à rappeler la success story des Migos, en mentionnant aussi leur impact sur le rap jeu.



C’est sur le plateau de l’émission Ebro in the Morning de la radio new-yorkaise Hot 97 que Offset s’est dévoilé, en appuyant sur la place prépondérante du hip-hop dans la musique en 2019. Il n’en est pas resté là et a vite inclut le rôle du groupe des Migos dans l’importance que prend le rap aujourd’hui. Le rappeur a même affirmé que les “anciens” devraient les remercier pour avoir popularisé le rap.





Les mots de Offset ont été les suivants : “Si vous êtes un artiste plus âgé, vous devriez nous remercier, nous embrasser les pieds, pas seulement les Migos. De son histoire, le rap n'a jamais été numéro 1. Peut-être un album par ci par là, mais pas toute la culture.” Le rap figure donc en premier plan dans le monde de la musique, également sur les plateformes de streaming comme Spotify d’après l'intéressé.

Une éloge du hip-hop et des Migos qui n’a pas fait l’unanimité, à l’image du rappeur américain Lupe Fiasco, qui a précisé via un post Instagram que d’après lui, le hip-hop n’est pas qu’une question de “streaming et de ventes”. Il a aussi souhaité remettre les choses à leur place en précisant que ces “indicateurs de l’industrie (...) ne remplacent pas (...) son héritage ni les efforts de ses pionniers qui ont réalisé de grandes choses avec peu ou rien en termes de matériel”.

Un débat ouvert par Offset, qui n’aurait souligné qu’une partie de la vérité, d’après Lupe Fiasco. Cette discussion par médias interposés sur la situation actuelle du rap donne en tous cas à réfléchir !

-Anaïs Koopman