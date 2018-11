Bigflo & Oli nous invitent à vivre ''La Vie de Rêve'' !

Découvrez le dernier album de Bigflo & Oli : La Vie de Rêve

Réelle invitation à l’introspection, ce projet permet aux deux frères de faire le bilan sur une ascension fulgurante, des hits aux Zénith.



Après avoir décrit “La Vraie Vie”, également titre de leur second album, Bigflo & Oli se penchent donc sur “La Vie de Rêve” avec un enthousiasme communicatif, mais tout en sachant rester réaliste sur les difficultés toujours présentes !

Le projet a d’abord été teasé via le clip esthétique et coloré de “Nous Aussi 2”, dans lequel le duo revient sur un succès express, qui leur vaut ce troisième album très attendu. Un clip de "Demain", en collaboration avec le musicien électronique Petit Biscuit leur a aussi permis de voir plus loin, avant de retourner en arrière avec le visuel de “Plus tard” pour un retour en enfance fleuri de belles images…

Presque une saga familiale, qui réunit de plus en plus de fans sûrement très heureux de pouvoir écouter dès aujourd’hui cette tracklist de quinze morceaux et truffée d’invités aux noms de Petit Biscuit, Kacem Wapalek, Naâman, Tryo, Black M et Soprano.