Ice Cube et LL Cool J investissent ensemble !

Alors que le rappeur et acteur Ice Cube compte sortir son prochain album “Everthangs Corrupt” le 7 décembre prochain, il s’associe au rappeur et également acteur LL Cool J dans un nouveau projet !

Il s’agit du rachat de plus de vingt chaînes de sport régionales, vingt-deux au total, aux côtés de plusieurs investisseurs, et auprès de l’entreprise américaine Disney, ancienne propriétaire desdites chaînes, incluant par exemple Fox Sports Detroit.



L’objectif d’Ice Cube dans cette opération serait de “présenter le sport et la culture sous un jour nouveau”, une aspiration qui leur aurait coûté une modique somme, comprise entre 15 et 25 milliards d’euros.

Ice Cube est donc sur tous les fronts, notamment en teasant son prochain clip "Arrest The President" sur son compte Instagram, extrait de son prochain album, en incitant les américains à aller voter pour les élections américaines de mi-mandat !