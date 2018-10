Georgio balance son dernier clip pour le morceau ''J’en Sais Rien'' !

Découvrez le dernier clip de Georgio : ''J’en Sais Rien''

Le rappeur du 18ème arrondissement de Paris sortira son troisième album "XX5" le 23 novembre prochain et publie un premier extrait visuel pour le track “J'en Sais Rien”, faisant suite à une série de concerts gratuits, qui s’est déroulée entre le 18 et le 28 septembre dernier.



Egérie du parfum “Gentleman” de la Maison Givenchy, Georgio est aussi et surtout un rappeur français, qui a réussi sa “Tournée De l’Ombre”, et que l’on pourra de nouveau retrouver sur scène le 15 mars prochain à la salle du Zénith de Paris.



Dans le clip de “J’en Sais Rien”, Georgio se rebelle en rappant “j’trouve pas ma place dans ces moules”, “j’suis en décalage avec le monde qui bouge”, sur un instru cadencée en se dédoublant dans ce clip au visuel travaillé !

“T’inquiète pas pour moi j’vais provoquer l’destin”, une punchline qui nous donne envie de découvrir son travail juste ici !