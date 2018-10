Lord Superb, associé du crew Wu-Tang Clan, est décédé

Les causes de sa mort sont encore inconnues…

Alors qu’un film sur l’histoire du groupe américain est sorti en début d’année (le 26 janvier 2018 dernier), appelé “ODB The Rise of Wu-Tang Clan : the Movie”, le crew doit faire face au décès d’un de ses associés proches, Lord Superb, qui s’est éteint à 41 ans…



Lord Superb n’était pas membre à proprement parler du Clan, mais en était particulièrement proche, notamment de Raekwon, un des neuf membres actuels du groupe.

Déjà endeuillé face au décès de l’un de ses membres, Ol’ Dirty Bastard, le cercle du Wu-Tang se trouve de nouveau peiné face à cette récente disparition, dont les raisons et circonstances sont encore inconnues.



Lord Superb avait notamment fait des featurings avec Raekwon sur certains de ses albums solo, et écrit des textes pour un autre membre du Clan, Ghostface Killah, à l’image de son album “Supreme Clientele” (2001).

C’était en se basant sur ce projet que le défunt avait enregistré un album studio solo “Superb Clientele”, huit ans après.

L’artiste connaissait de nombreux problèmes avec la justice, qui lui ont valu un long séjour de 12 ans entre les barreaux, un éloignement du Wu-Tang Clan, et un réel frein à sa carrière de rappeur...malgré sa reconnaissance par de grands noms du rap game américain.



Des hommages ont donc été rendus par des artistes proches de l’artiste décédé, tels que Roc Marciano, DJ Premier et Lord Jamar sur les réseaux sociaux.

Repose en paix, Lord Superb !