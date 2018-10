''93 Empire'' est out ! Et c'est explosif !

Quand Fianso réunit les rappeurs du 93, ça donne ''93 Empire'' !

Au menu aux côtés de Sofiane Zermani, franco-algérien de 32 ans originaire de Seine-Saint-Denis (Blanc-Mesnil), des rappeurs du même département ou étant liés au 93, vraie mine d’or pour le rap français...

Les guests ne sont autres que Kaaris, Vald, Mac Tyer, Soolking, Kalash Criminel, Sadek, Heusse, Alpha 5.0, Landy, Dadju, Q.E Favelas, GLK, Lartiste, Remy, Hornet La Frappe, Dinos, Ixzo, Vegedream, Supreme NTM, 4Keus Gang, Mac Kregor, Da Uzi, Don Milli, Busta Fmex, Shone, Nakk Mendosa, GS CLAN, Brvbus & Kosi, Dabs, Bakyl & Worms, Sifax, Mayo, Solo Le Mythe, Boozoo, Bakhaw, Goulag, Mansly, et Benzo !

Une prouesse d’avoir pu s’associer avec ces nombreux noms du rap, notamment avec le duo mythique NTM, sur un morceau dont le clip de “Sur Le Drapeau” est paru récemment. Un teasing important a été fait par beaucoup des invités sur le projet, à l’image de Kaaris, qui a communiqué dessus dès aujourd’hui sur son compte Instagram...avec beaucoup d’enthousiasme !

Une étape très importante pour Sofiane et ses nombreux acolytes, qui nous montre que le rappeur est absolument sur tous les fronts avec ses nombreux featurings et projets, notamment hors du rap jeu, au cinéma.



A l’affiche du film “Frères Ennemis”, avec Reda Kateb et Matthias Schoenaerts, Fianso tente donc une première expérience sur le grand écran, en parallèle de son ascension éclair dans la musique, et de son émission web (YouTube) "Rentre Dans Le Cercle", qui atteint déjà sa saison 2.

Son projet, “93 Empire”, le fait passer à l’étape supérieure, et nous montre qu’il entretient décidément l’art de réunir ! Fédérateur et hyperactif, Fianso détonne, et on le suit dans sa très rapide progression…On vous laisser kiffer ça juste ici !