Kanye West prend possession du monde du cinéma !

La course folle du rappeur continue…

Le rappeur, déjà bien occupé par la sortie prochaine de son album “Yandhi” prévue pour le 29 septembre, ses nombreuses collaborations -notamment avec 6ix9ine et Chance the Rapper-, et les espoirs jetés sur un “Watch The Throne II”, ne fini pas de nous surprendre.



Yeezy, poussé par le nombre de vues que son track avec Lil Pump en featuring avec Adele Givens “I Love It", qui a dépassé le 120 millions de vues, ne se contente plus de faire le buzz dans nos oreilles !



Après une première annonce choc, concernant sa présentation à la présidentielle américaine pour l’année 2020, l’artiste designer des Yeezy allie musique, fashion, politique...et cinéma !

Il semblerait que Kanye, tenté de tester de nouvelles sphères, souhaiterait se lancer dans la production de films, livre et autres créations américaines, en fondant sa propre entreprise “Half Beast”...nom déposé il y a déjà 2 et 3 ans, et pas encore utilisé depuis !



Selon un rapport de TMZ, il a cherché à renouveler les droits de sa nouvelle boîte, nous mettant la puce à l’oreille, concernant une concrétisation de ce projet de production cinématographique !



En attendant, Kanye continue de teaser en postant une vidéo sur son compte Instagram, où l’on voit des pans de sa vie privée, avec en fond sonore une instru sur laquelle le rappeur balance un freestyle !