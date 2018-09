Le nouveau clip de Djadja & Dinaz : ''Favela''

Un vent d'été pour cette rentrée !

Après un été très lucratif pour les deux rappeurs de Meaux avec la sortie de leur dernier album ‘’Le Revers de La Médaille’’, Djadja & Dinaz viennent de nous dévoiler le clip de ‘’Favela’’.

Après les visuels de ‘’On avance seul’’, ‘’Représenter’’ et plus récemment ‘’C63’’ ; c’est un morceau hors album que les rappeurs ont décidés de clipper : ‘’Favela’’. Sur une prod de Cash Money AP, les deux compères alternent punchlines et phrases chantées, tout cela sous le soleil à bord d’un bateau de luxe décoré de toutes leurs certifications (platine, diamant et or). De quoi vous donnez un petit vent d’été en cette rentrée.